GANG PARADE¤¬6·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGANG RISE¡Ù¤è¤ê¡¢2023Ç¯¡¿24Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶ÊºÆÏ¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤äºÇ¿·¶Ê¡ÖSo many members¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGANG RISE¡ÊIntroduction¡Ë¡Ù¤òËÜÆü2·î16Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§GANG PARADE¤¬¹¹¿·¤¹¤ëÀÄ½Õ¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀÊÑ²½¤òÂ³¤±¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë°Õ»Ö¡¢¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¹ð¤²¤¿¡ØTO BE BORN¡Ù¡Ë ¿·¶Ê¡ÖSo many members¡×¤Ï¡¢Ä¶Ç½ÎÏÀï»Î¥É¥ê¥¢¥ó¤¬ºî»ìºî