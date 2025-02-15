¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£vs¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬15Æü¤Ë¥­¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬0-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎDFÉÚ°Â·òÍÎ¤ÏÉé½ý·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¥ì¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç¥ê¡¼¥°3Ï¢¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£Á°Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç¤Ï5-1¤Î°µ¾¡¤â¡¢EFL¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÁê¼ê¤ËÏ¢ÇÔ¤·½à·è¾¡ÇÔÂà¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥Ï