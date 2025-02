このおねだり、強すぎる…! YouTubeチャンネル「Stray Paws Clips」では、猫がなでてもらうためにかわいくお願いする様子が配信され、動画のコメント欄には「このおねだりには抵抗できないな」「こんなかわいい表情はずるい」などの声が続出しました。ズボンのポケットを前足で…注目を集めたのは「Stray cat asking for affection in a cute way」という動画。ベンチから投稿者さんを見つめる1匹の猫ちゃん。どうやらなで