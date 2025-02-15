[2.15 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá](¥­¥ó¥° ¥Ñ¥ï¡¼ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¢¨21:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£]ÀèÈ¯GK 30 ¥Þ¥Ã¥º¡¦¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥»¥óDF 2 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥óDF 3 ¥Ð¥¦¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹DF 5 ¥«¥ì¥Ö¡¦¥ª¥³¥êDF 16 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¥»¥óMF 6 ¥¦¥£¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥Ç¥£MF 11 ¥Ó¥é¥ë ¥¨¥ë ¥«¥ÌMF 14 ¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥ÉMF 18 ¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡¦¥¢¥¤¥§¥¦MF 24 ¥Ö¥Ð¥«¥ê¡¦¥¹¥Þ¥ìFW 9 ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¹µ¤¨GK 41 ¥ä¥¯