¡Ú¿·²Ú¼Òð¯Æî2·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ´Å½Í¾Êð¯Æî¡Ê¤í¤¦¤Ê¤ó¡Ë»ÔÊ¸¸©¤Ï¿ÀÈëÅª¤ÇÆÈÆÃ¤ÊÊ¸²½¤ò»ý¤ÄÇòÇÏ¿Í¡ÊÇòÇÏ¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¡Ë¤¬Êë¤é¤¹ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Æ±¸©Å´Ï°¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¶¿¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢ÌóÀéÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÉñÍÙ¡ÖÃÓÓ§Ãë¡×¡Ê»³¿ÀÍÙ¤ê¡Ë¤ä¤¿¤¤¤Þ¤Äº×¤ê¡Ö²ÐÇÄÀá¡×¤Ê¤ÉÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëµ·¼°¤Ç¿·½Õ¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÇÏÊ¸²½¤ÏÌ±Â¯¹Ô»ö¤ä²ÎÉñ¤Î¤Û¤«¡¢·úÃÛ¡¢Éþ¾þ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/Â¿é²¡Ë