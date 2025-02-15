¡ÚÀîºê¡½Ì¾¸Å²°¡Û¸åÈ¾¡¢¥Á¡¼¥à£²ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤Æ´î¤ÖÀîºê¡¦»³ÅÄ¡Ê£²£°¡Ë¡á£ÕÅù¡¹ÎÏ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¤Ï£±£µÆü¤Ë³«ËëÀá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àª£´¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤¬ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âËÜµòÃÏ¤Ç½éÀï¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÏÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¹â°æ¹¬Âç¤ä£Æ£×»³ÅÄ¿·¤é°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿ÈÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë£´¡½£°¤Ç²÷¾¡¡£¥Ù