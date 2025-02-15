ÁÄÊì¤«¤éÊì¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Ø¡ÄÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖBVLGARI¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¡Ë¡×¤È¡ÖTASAKI¡Ê¥¿¥µ¥­¡Ë¡×¤ÎÌ¾ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡BVLGARI¡Ê¥Ö¥ë¥¬¥ê¡ËÂçÃÀ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤Ê¥Ó¡¼¡¦¥¼¥í¥ï¥ó¤È¡¢¤·¤º¤¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥Ü¥·¥ç¥ó¡£¤É¤Á¤é¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÅý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤ÍèÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò