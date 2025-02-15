22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Øwith MUSIC¡Ù(Ëè½µÅÚÍË19:56¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Òº£²ó¤Ï¡Ö³¤³°¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¾¶Ê30Áª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡¦¹á¹Á¸ø±é¤Ë¡Øwith MUSIC¡Ù¤Î¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¤·¡¢³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤±¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇú¾Ð¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤È¤Ï¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤«¤é²Î¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤­¤¿Ì¾¶Ê¡ÖÍ¦µ¤100¡ó¡×¤ÈºÇ¿·¶Ê¡ÖDoki it¡×