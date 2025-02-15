£¸Ç¯Â³¤¤¤¿µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄÂÎÀ©¤«¤é¡¢Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿Àîºê¤¬¡¢Ë¾³°¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡££²·î11Æü¤Î½é¤Î¸ø¼°Àï¡¢ACLE¤Î¥¢¥¦¥§¡¼´Ú¹ñ¤Ç¤Î±º¹àÀï¤Ë£´¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡È¿·À¸¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡É¤Ï¡¢Ãæ£³Æü¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¤â£´¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¡££²»î¹ç¤Ç£¸ÆÀÅÀ¡¦£°¼ºÅÀ¤È¡¢¤Ç¤­¤¹¤®¤ÎÁ¥½Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÈÌ¥¤»¤Æ¾¡¤Ä¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¼éÈ÷ÌÌ¤â¶¯²½¡£ºòµ¨¥ê¡¼¥°¤Ç²¼¤«¤é£·