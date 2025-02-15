¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/15¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Ë´°·ë¤·¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¡£Hey! Say! JUMP¤ÎÌù¹¨ÂÀ¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î8¿Í½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¢¡Ìù¹¨ÂÀ¡¢¡È¥á¥ó¥«¥é²«ÎÐÃç´Ö¡É¸¶²Å¹§¤ËÈ¿±þ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾­À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡£Æ±»þ