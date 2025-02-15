¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ï15Æü¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£