2月11日、神奈川・Kアリーナ横浜にてNovel Coreが自身初となるアリーナ単独公演『”BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama』を行なった。「頭の中に存在する ”アイデアの遊園地” への招待」というテーマが如く、様々な楽曲や表現がステージ上で繰り広げられ、Novel Coreの頭の中を覗いているかのような同公演の様子をレポートしたい。◎この記事はセットリストのネタバレを含みます【ライブ写真を見る】『”BRAIN LAND” at K-Arena