有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。2月9日（日）の放送はアシスタントにマシンガンズの西堀亮と新宿カウボーイの石沢勤を迎えてお送りしました。（左から）石沢勤、有吉弘行、西堀亮この日、有吉はオンラインカジノで賭博をした疑いで、お笑