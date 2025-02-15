自民党の裏金事件。派閥のパーティーだけでなく、都議会自民党のパーティーを巡っても、裏金が作られていたことが発覚しました。【写真を見る】別のカラクリ“中抜き”を裏付ける文書いつから、どのように、裏金作りは行われてきたのか。その実態を取材しました。広がる“裏金”都議会自民党「ずさんな会計処理を重く受け止める」おととし、明るみに出て政界を大きく揺るがした、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件