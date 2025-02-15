諦めなければこんな人生もあったのか「どうせ帰っても一人なんで」自虐をしてはパートの尻拭いばかり。41歳独身女性の日常／べつに友達じゃないけど（1）イラストレーター・やまもとりえさんの新作を独占先行配信！地元を離れ、パート社員として平凡な日々を送っていた井上美里・41歳。ある日彼女の元に「お葬式の招待状」が届きます。差出人はすでに故人となっていた高校の同級生・水原すみれ。美里はすみれの名前をわずかに覚え