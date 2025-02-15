Qualcomm製SoCのSnapdragon Xシリーズを搭載した900g切りの軽量ノートPC「ASUS Zenbook SORA (UX3407)」が2024年2月5日(水)に登場しました。ASUS Zenbook SORA (UX3407)の実機がGIGAZINE編集部に届いたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。ASUS Zenbook SORA (UX3407) | ノートパソコン | ASUS日本https://www.asus.com/jp/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-sora-ux3407/ASUS Zenbook SORA (UX3407)には「Snapdra