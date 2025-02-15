今季はエンツォ・マレスカ新体制のもとで開幕から好調を維持していたチェルシーだが、ここに来て黒星が増えてきた。公式戦ではブライトンに連敗しており、プレミアリーグでは4位を死守しているものの、首位リヴァプールとの勝ち点差は14にまで広がっている。『The Sun』によると、今季のチェルシーの中心人物であるFWニコラス・ジャクソンに移籍の可能性があるようだ。アトレティコ・マドリード、ニューカッスル、アストン・ヴィラ