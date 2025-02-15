1965年の日韓国交正常化から60周年を記念し、15日夜、東京タワーとソウルの「Nソウルタワー」が同時刻にライトアップされた=写真。日韓国交正常化60周年を記念してライトアップされた東京タワー=2025年2月15日午後6時52分、東京都港区、内田光撮影日韓国交正常化60周年をめぐる両政府の共同事業の一環で、ライトアップは初めて。東京では同日午後6時、点灯式が行われ、外務省の船越健裕事務次官が「日韓交流の光は国交正常化60