ブレイキンの全日本選手権第1日は15日、東京・NHKホールで行われ、男子はパリ五輪代表の半井重幸（ダンサー名・SHIGEKIX、第一生命保険）や世界選手権覇者の菱川一心（ISSIN）、女子は半井彩弥（AYANE）、津波古梨心（RIKO）が準々決勝に進んだ。