#2i2の十味が、2月7日（金）発売の「BOMB 3月号」限定版の表紙に登場。アザーカットが3枚公開された。 #2i2・十味「BOMB 3月号」限定版 十味は長野県出身、身長149センチと小柄ながら、アイドルユニット「#2i2」のメンバーの赤色を担当。俳優業では、初の主演ドラマ『うちの会社の小さい先輩の話』（BS松竹東急）が放送中。 今回の撮影では、上目づかいや彼氏目線など“あざと可愛い”をテーマに撮影し