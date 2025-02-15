ラッパーのカニエ・ウェスト（47）が「センシティブな内容」という警告付きでXに復帰した。先日、反ユダヤ主義的ならびに女性差別的な暴言を流した後、自身のページを停止したかのように見えたカニエだが、ログインしていない人がカニエのページにアクセスすると、「注意： このプロフィールには、潜在的にセンシティブな内容が含まれている可能性があります」と警告が表示されるようになっている。 【