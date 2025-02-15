宮崎県は15日、同県都城市の日本料理店「旬菜馳走亭満井」を11〜12日に利用した8〜78歳の男女計24人が嘔吐や下痢などの症状を訴え、うち8人からノロウイルスが検出されたと発表した。全員快方に向かっている。都城保健所は食中毒と断定し、店を17日まで3日間の営業停止処分とした。県によると、13日に市内の医療機関から保健所に連絡があった。調査の結果、従業員1人からもノロウイルスを検出した。