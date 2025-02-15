第45回日本SF大賞（日本SF作家クラブ主催）は15日、市川春子さんの漫画「宝石の国」（講談社）に決まった。賞金は100万円。特別賞には宮西建礼さんの短編集「銀河風帆走」（東京創元社）が選ばれた。功績賞は昨年死去した漫画家楳図かずおさん、ルーマニア文学者で翻訳家の住谷春也さん、作家でゲームデザイナーの山本弘さんに贈られる。贈賞式は4月26日、東京都渋谷区の代官山蔦屋書店で開催されるイベント内で行われ、オン