花井美理の「My Teacher 〜ヒミツの補習授業〜」が東映チャンネルにて放送される。ミニマムボディとJカップバストが武器の花井美理。セクシーすぎる女教師に扮した彼女が小さなビキニでは隠せない大きなバスト、抱き心地の良さそうな豊満ボディを惜しみなく見せつける。 (C)2024 Line Communications.,Inc. (C)2024 Line Communications.,Inc. (C)2024 Line Communications.,Inc. (C)2024 Line Communications.,Inc.文=HOMINIS編集