JR長野駅前で男女3人が襲われ死傷した事件で、殺人未遂容疑で逮捕された無職矢口雄資（ゆうすけ）容疑者（46）=長野市=が逮捕当時、数十円しか所持していなかったことが捜査関係者への取材でわかった。自宅の電気の供給も止められていたといい、長野県警は事件当時の矢口容疑者の生活状況について慎重に調べている。殺人未遂の疑いで長野地検へ送検される矢口雄資容疑者（中央）=2025年1月27日午前10時40分、長野市三輪1丁目の長