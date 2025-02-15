2月14日、ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING において、2024シーズンを通じて活躍した優秀馬や騎手、厩舎関係者の栄誉を讃える「2024 IWATE KEIBA AWARDS」授賞式が開催された。授賞式では、来賓や競馬関係者、一般ファンなど総勢約200名が出席し、年度代表馬をはじめとする各部門の表彰が行われた。●年度代表馬フジユージーン 関係者コメント・馬主（有）富士ファームコメント「年度代表馬という栄えある賞をいただきまして、