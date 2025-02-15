現地時間2月22日（土）にサウジアラビア王国のキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップデーのテレビ・ラジオ中継およびインターネット配信について発表された。サウジカップの馬券発売…フォーエバーヤングなど日本馬が出走予定今年も日本馬のトップホースが参戦●テレビ（インターネット配信含む）・グリーンチャンネルおよびグリーンチャンネルWeb「2025サウジカップデー中継」放送日時：2月22日（土）22時00分