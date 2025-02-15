東京タワー（東京都港区）と韓国・ソウル中心部のＮソウルタワーで１５日夕、今年の日韓国交正常化６０周年を記念してライトアップが行われた。東京タワーは韓国の国旗をイメージした青や白色などの光で彩られ、Ｎソウルタワーには両国を象徴する赤と青が交互に映し出され、一夜限りの光が人々の目を楽しませた。外務省の船越健裕次官と朴竽熙（パクチョルヒ）駐日韓国大使は東京タワーの点灯式に出席し、船越氏は「日