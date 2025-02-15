静岡県伊東市の「東海館」で、明治から平成まで、それぞれの時代に作られたひな飾りの展示が始まりました。 【写真を見る】明治から平成まで各時代のひな人形170体が一堂にひな祭りに合わせ展示開始＝静岡・伊東市 伊東市の観光文化施設「東海館」では毎年、ひな祭りに合わせて3階の大広間にひな人形を飾っています。 飾り付けは地元の市民グループ「雅の会」が行いました。 会場には明治から平成まで、4つの時代に作ら