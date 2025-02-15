近鉄などでNPB通算2267試合に出場し、404本塁打を誇る中村紀洋氏（51）が15日、自身のYouTubeチャンネル「ノリ流チャンネル」を更新。中日時代のエピソードを語った。2007年6月にスライディングした際に右太腿肉離れを発症。「昔からの教えで痛いって言えないんですよ。そういう感覚でいたので、歩けない状況でも“大丈夫です”って言っちゃう」と明かした。満身創痍の状態で、関西遠征中に落合博満監督（当時）から宿舎の部