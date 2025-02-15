3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。この記事では、2月11日（火・祝）の放送内容を紹介します。パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）＜リスナーからのメッセージ＞就活を始めて約半年、今も自分と自分の将来と毎日向き合い葛藤しています。大人になった石原先生は、今も将来目指して