ソフトバンクは１５日、宮崎キャンプで今年初の紅白戦を実施した。開幕ローテーション入りを狙う先発投手が続々と登板。前田純投手が２回無安打無失点と好投した。松本晴投手は２回１安打１失点。大津亮介投手は２回６安打１失点、前田悠伍投手は２回５安打２失点と苦戦した。野手はＢ組（２軍）から２人の育成選手が参加した。紅組の２回２死一塁で、４年目の藤野恵音内野手が右前打。一、二塁の好機が生まれ、３年目の山下恭