国民民主党代表を役職停止中の玉木雄一郎衆院議員（55）が15日、日本テレビ系情報番組「ウェークアップ」（土曜前8・00）に生出演。医療費が高くなった患者の負担を抑える「高額療養費制度」の負担上限額の引き上げについて、政府が一部修正する方針を示したことを受けてコメントした。厚生労働省は自己負担の上限月額を今年8月から段階的に引き上げる方針を示したが、がん患者団体らから強い反対が続出。福岡資麿厚生労働相は