小さい頃、鳥が自由に羽ばたくのを見て「あんな風に空を飛びたい」と思ったことがある人は多いのではないでしょうか。そんな素朴な想像が現実のものになるとしたら、人はいったいどんな姿になるのかについて、サイエンス系ニュースサイトのLive Scienceが専門家に取材しました。If humans could fly, how big would our wings be? | Live Sciencehttps://www.livescience.com/health/if-humans-could-fly-how-big-would-our-wings-