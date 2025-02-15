２回１安打無失点と好投。捕手松尾とグラブタッチする横浜ＤｅＮＡの松本隆＝宜野湾◆横浜ＤｅＮＡ６−８中日（ユニオンですからスタジアム宜野湾）横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第４クール第１日は１５日、沖縄県宜野湾市のユニオンですからスタジアム宜野湾で中日との練習試合が行われ、６―８で敗れ、対外試合初黒星となった。先発の伊勢が初回に２ランを浴びるなど２回４安打２失点。５番手で登板した松本隆は２イニングを無