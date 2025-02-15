■中東プロ野球 ドバイリーグ「プレシーズンマッチ」アラビア・ウルブス 6ー5 ミッドイースト・ファルコンズ 第1戦（日本時間15日、ドバイ・ベースボールユナイテッドスタジアム）【写真を見る】中東のプロ野球、ドバイリーグで福田秀平が決勝打含む4打数2安打元ＤｅＮＡ平田真吾との日本人対決も今年11月にリーグ戦の開催を目指している中東のプロ野球「ベースボールユナイテッド」がプレシーズンマッチを開催。第1戦は、福田秀