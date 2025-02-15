黄国昌氏【台北共同】台湾第2野党、台湾民衆党は15日、収賄罪などで起訴された柯文哲氏の後任の党主席を決める選挙を実施した。党の立法委員団長を務める黄国昌・代理主席と蔡壁如・元立法委員の間で争われ、黄氏が勝利した。民衆党は与党、民主進歩党と最大野党、国民党の二大政党間の固定化した対立を嫌う若年らの受け皿として党勢を拡大してきたが、柯氏の汚職事件で支持率が低下。2026年の統一地方選挙へ向け、立て直しが