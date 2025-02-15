県内12地区のランナーが5日間に渡ってたすきをつなぐ、県下一周駅伝が15日から始まりました。 72回目を迎えた県下一周駅伝。12チームが5日間で53区間、583.2キロを駆け抜けます。 初日の15日は、鹿児島市から南さつま市までの11区間、128.9キロです。1区ゴール間際のラストスパートを制したのは、アフリカ・エリトリア出身・川辺のデジェン。区間新記録でたすきを繋ぎました。 （川辺 デジェン・テスフ