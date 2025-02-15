Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の宮田俊哉（３６）が１５日、都内で行われたアニメ映画「先輩はおとこのこあめのち晴れ」の公開記念舞台あいさつでＭＣを務めた。「先輩−」の大ファンで本作の宣伝大使でもある宮田は声優の梅田修一朗、関根明良、内田雄馬を呼び込み、左手にバインダー、右手にマイクを持って司会を開始したが、後半にプチアクシデントが発生した。本作で初登場したキャラクター「本郷博」の声を担当している宮田は