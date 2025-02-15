昨年の「甲子園ボウル」を制し、9年ぶりに学生日本一に返り咲いた立命大アメフト部の祝勝会が15日、京都市内で開催され、部員、スタッフ、関係者らが喜びをかみしめた。エースRBとして大車輪の働きを見せ、「ミルズ杯」、「甲子園ボウルMVP」の2冠に輝いた山嵜大央主将が、チームが選ぶMVPも獲得。シーズン終了後、念願だったエジプト旅行の夢も叶えた。4年間を振り返り、「継続は力なり。ハードワークは続けないと意味がない