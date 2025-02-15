À¼Í¥¡¦º´¡¹ÌÚ¶×»Ò¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤¬5·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÀ¼Í¥¡¦º´¡¹ÌÚ¶×»Ò¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ º´¡¹ÌÚ¶×»Ò¤Ï1998Ç¯8·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Î2´üÀ¸¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¥Ç¥Ó¥åー¡£2020Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¸å¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¥²ー¥à¡ØLink¡ªLike¡ª¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ç¤ÏÍ¼Ì¸ÄÖÍýÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÎø