¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Ç?¡ÖÂè£·£°²ó´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤Ï£±£µÆü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤ÎÅÚ²°ÃÒÂ§¡Ê£´£°¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬Æ¨¤²¤Æ£±Ãå¡£ÄÌ»»£³£¸²óÌÜ¡¢£Ç?£³²óÌÜ¤Î£Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¿ÊÆþ¤ÏÏÈ¤Ê¤ê¤Î£³ÂÐ£³¡£¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¶¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤ÈÀè¥Þ¥¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ­¤Ï½àÍ¥¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç°­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àè¤Ë²ó¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×