広義的なSUVという言葉多くの人の共感都市向きに改良されたオフローダーといえる、SUVの人気上昇に伴い、改善したエンジンのエネルギー効率は相殺されたと、公的な機関が算出している。ちょっと難しい話だが、国際エネルギー機関（IEA）による発表だ。【画像】オフロードに熱中ランドクルーザー 250ディフェンダー 90グレナディア全188枚大きく重いSUVは、手頃な大きさのハッチバックより燃費が悪い。過去10年間で、技術