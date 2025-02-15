電子レンジなど、家電製品についている「アース線」。何のためにあるの？と疑問に思う方も多いのではないでしょうか？象印マホービンの公式Xアカウント（@zojirushi_JPN）が、意外と知らない「アース線の役割や使い方」を詳しく解説しています。【画像】電子レンジのアース線って？役割や使い方電子レンジのアース線は、「感電・雷」を防ぐ役割がある！2022年に民間規格の「内線規程」というルールが改定され、湿気の多い場所や水