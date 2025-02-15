GTVニュース １４日夕方、群馬県みどり市で火事があり電子機器製造会社の倉庫が全焼しました。けが人はいませんでしたが火事の影響で上毛電鉄は約５時間半にわたり一部区間で運転を見合わせました。 火事があったのはみどり市大間々町大間々の電子機器製造会社「群馬電機」の倉庫です。警察によりますと１４日午後４時５０分ごろ「倉庫から煙が出ている」と従業員から１１９番通報がありました。消防がかけつけ火は約