サッカー明治安田J2リーグのモンテディオ山形はきょう、アウェイで大宮との開幕戦に臨みました。 今シーズン、J2優勝J1昇格を目標に掲げたモンテディオ山形。リーグ開幕戦の相手は、昨シーズンJ3から昇格を決めた大宮です。試合は、前半26分、右サイドから新加入選手の野嶽がクロスを入れると、イサカがヘディングシュート。ここは惜しくもゴールを外します。 0対0で前半を終えると、