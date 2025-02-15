3月にオープンする広島駅ビル「ミナモア」の共用空間の活用法を県内の学生らが提案しました。発表会にのぞんだのは、事前の審査を通過した県内の大学生たちです。広島駅ビル「ミナモア」の4階と6階の共用空間の活用法をプレゼンしました。4階は、期間限定のポップアップストアを開催する案、6階は「ミナモア」の名前の由来となった「水面」をデザインに取り入れる案がグランプリに選ばれました。■中国SC開発 竹中靖 社長「