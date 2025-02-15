Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年2月15日は、IPX7の防水性能を備えたBluetoothスピーカー「Soundcore 2」や5台のデバイスに同時接続できる「USB-C ハブ（5-in-1, 4K, HDMI）」など、Anker（アンカー）の人気アイテムがお得に多数登場しています。なお、以