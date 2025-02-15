強豪バイエルン相手のゴールは、前田大然の評価をさらに高めた。驚異的なスプリント、疲れ知らずの運動量、献身的な姿勢は、セルティック加入当初から称賛されている。だが、今季の前田は公式戦で22ゴールと得点力もアップ。チャンピオンズリーグ（CL）での４得点は、ヘンリク・ラーションらセルティックのレジェンドたちも上回る数字だ。セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、ブレンダン・ロジャーズ監督も「ウ