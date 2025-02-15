球団史上初の2年連続世界一を目指すドジャースは14日（日本時間15日）、野手組が合流し全体練習が開始された。オフシーズンに大型補強を敢行し、他球団を寄せ付けない布陣で再び頂点を目指す。米データサイト『ベースボール・プロスペクタス』の予測システム「PECOTA（ペコタ）」の順位予想では、プレーオフ進出確率99.9％とダントツのトップ。同地区2位はダイヤモンドバックスと予想された。